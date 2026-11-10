Cập nhật bảng giá xe máy Yamaha Grande mới nhất tháng 11/2026.

Trong tháng 11/2026, xe máy Yamaha Grande vẫn bán ra thị trường gồm 6 phiên bản: Tiêu chuẩn màu mới 2024, đặc biệt màu mới 2024, đặc biệt màu mới nhất 2025, giới hạn màu mới 2024, tiêu chuẩn màu mới nhất 2025 và giới hạn màu mới nhất 2025. Đi cùng có 6 tùy chọn màu sắc.

Giá niêm yết của các mẫu xe Yamaha Grande trong tháng 11 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 10/2026, cụ thể: Bản tiêu chuẩn màu mới 2024 có mức giá bán 46.244.000 đồng, bản đặc biệt màu mới 2024 có mức giá bán 50.859.000 đồng và bản giới hạn màu mới 2024 có mức giá bán 51.644.000 đồng.

Tương tự, Bản tiêu chuẩn màu mới nhất 2025 vẫn có mức giá bán 46.637.000 đồng, bản đặc biệt màu mới nhất 2025 vẫn có mức giá bán 51.251.000 đồng và bản giới hạn màu mới nhất 2025 vẫn có mức giá bán 52.037.000 đồng.

Yamaha Grande là mẫu xe ga cao cấp sở hữu ngoại hình thanh lịch và sang trọng. Thiết kế mềm mại với những đường nét tinh tế đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Grande tạo dấu ấn thời trang, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách thanh lịch và sự tiện lợi khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha Grande còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm xăng với động cơ Blue Core Hybrid 125cc. Xe cũng được trang bị các tiện ích như Smart Key, hệ thống Stop & Start và cốp chứa đồ rộng rãi, mang đến sự thuận tiện cho người lái xe. Vì vậy, Grande là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Yamaha Grande trong tháng 11/2026 tiếp tục ổn định. Mức giá thực tế thấp hơn khoảng 1.037.000 - 2.144.000 đồng so với giá đề xuất của hãng, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản Yamaha Grande giới hạn màu mới 2024.

Trên đây là bảng giá xe máy Yamaha Grande mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe máy có thể thay đổi tùy từng đại lý Yamaha và những khu vực bán xe. Do vậy, người dùng nên ra đại lý gần nhất để có thể nắm bắt rõ thông tin chi tiết về giá bán.