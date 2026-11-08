Cập nhật bảng giá xe máy Yamaha Exciter mới nhất tháng 11/2026.

Trong tháng 11, xe máy Yamaha Exciter vẫn được hãng bán ra thị trường gồm 3 mẫu xe: Exciter 150, Exciter 155 VVA TCS và Exciter 155 VVA. Đi kèm cùng nhiều phiên bản và nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 10, giá niêm yết của các mẫu xe Yamaha Exciter trong tháng 11/2026 không có sự điều chỉnh nào, cụ thể: Mẫu xe Exciter 150 bản giới hạn màu mới có mức giá 45,8 triệu đồng, mẫu xe Exciter 155 VVA có mức giá trong khoảng 48,2 - 55,2 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA TCS có mức giá trong khoảng 49,9 - 60,9 triệu đồng.

Yamaha Exciter là mẫu xe côn tay thể thao sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và cá tính. Thiết kế góc cạnh với những đường nét sắc sảo đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Exciter tạo nên dấu ấn đậm chất đường đua, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách năng động và cảm giác lái linh hoạt.

Bên cạnh thiết kế, Yamaha Exciter còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 155cc tích hợp công nghệ VVA. Xe cũng được trang bị các tiện ích như bảng đồng hồ điện tử và bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch, mang lại trải nghiệm lái xe thuận tiện hơn. Vì vậy, Exciter là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe côn tay thể thao.

Giá xe Yamaha Exciter tại các đại lý trong tháng 11 này tiếp tục ổn định. So với giá niêm yết của hãng, giá bán thực tế cao hơn 0,1 triệu đồng/xe.

Trên đây là bảng giá xe Yamaha Exciter mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe cũng có thể thay đổi tùy vào từng đại lý Yamaha và những khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để có thể biết được thông tin mức giá một cách chính xác nhất.