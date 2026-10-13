Cập nhật bảng giá xe máy Yamaha Exciter mới nhất tháng 10/2026.

Hiện tại, xe máy Exciter trong tháng 10/2026 tiếp tục bán ra thị trường với 3 mẫu xe: Exciter 150, Exciter 155 VVA TCS và Exciter 155 VVA. Đi cùng với các phiên bản và nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của các mẫu xe Yamaha Exciter trong tháng 10 này vẫn ổn định so với tháng 9/2026, cụ thể: Mẫu xe Exciter 150 bản giới hạn màu mới có giá bán 45,8 triệu đồng, mẫu xe Exciter 155 VVA có giá bán trong khoảng từ 48,2 - 55,2 triệu đồng và mẫu xe Exciter 155 VVA TCS có giá bán trong khoảng từ 49,9 - 60,9 triệu đồng.

Yamaha Exciter là mẫu xe côn tay thể thao sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và cá tính. Thiết kế sắc sảo, thân xe góc cạnh đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Exciter tạo dấu ấn đậm chất đường đua, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách năng động và cảm giác lái xe linh hoạt.

Bên cạnh thiết kế bắt mắt, Yamaha Exciter còn được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 155cc tích hợp công nghệ VVA trên phiên bản tương ứng. Xe cũng được trang bị các tiện ích như bảng đồng hồ điện tử và Assist & Slipper Clutch, mang lại trải nghiệm lái thuận tiện hơn. Vì vậy, Exciter là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe côn tay thể thao.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe Yamaha Exciter trong tháng 10/2026 không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế tiếp tục cao hơn 0,1 triệu đồng/xe so với giá niêm yết của hãng.

Trên đây là bảng giá xe Yamaha Exciter mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe cũng có thể thay đổi tùy từng đại lý Yamaha và những khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để biết được thông tin mức giá một cách chính xác nhất.