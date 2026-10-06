Cập nhật bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 10/2026.

Mẫu xe Vision của Honda trong tháng 10/2026 tiếp tục bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp và đặc biệt, đi cùng 6 tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 10 này vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể: Bản tiêu chuẩn tiếp tục có giá là 31.506.545 đồng, bản cao cấp tiếp tục có giá là 33.175.637 đồng, bản đặc biệt tiếp tục có giá 34.550.182 đồng và bản thể thao tiếp tục có giá là 36.808.363 đồng.

Honda Vision là mẫu xe tay ga phổ thông sở hữu diện mạo thanh lịch, nhỏ gọn và trẻ trung. Kiểu dáng cân đối với đường nét mềm mại, kết hợp cùng cụm đèn hiện đại giúp Vision tạo nên diện mạo thời trang, phù hợp với nhiều đối tượng và thuận tiện cho việc di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda Vision còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu cùng động cơ eSP 110cc. Xe cũng được trang bị những tiện ích thiết thực như Smart Key tùy phiên bản, cốp chứa đồ tiện lợi và bảng đồng hồ dễ quan sát. Nhờ đó, Honda Vision là một lựa chọn phù hợp cho nhu cầu đi làm, đi học và di chuyển trong đô thị.

Tại các đại lý, giá xe máy Honda Vision trong tháng 10/2026 không có biến động mới nào. Giá thực tế tiếp tục cao hơn giá đề xuất khoảng 4.324.363 - 6.691.637 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản Vision thể thao.

Trên đây là bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy vào đại lý Honda và khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để biết mức giá một cách chính xác nhất.