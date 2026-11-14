Cập nhật bảng giá xe máy Honda SH Mode mới nhất tháng 11/2026.

Trong tháng 11, xe máy Honda SH Mode tiếp tục bán ra thị trường gồm 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp và đặc biệt. Kèm với 6 tùy chọn màu sắc: Đỏ đen, Trắng đen, Đen, Bạc đen, Xanh đen và Xám đen.

Giá niêm yết của xe Honda SH Mode trong tháng 11/2026 vẫn duy trì mức giá cũ so với tháng 10, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có mức giá 59.684.727 đồng, bản cao cấp có mức giá 64.692.000 đồng, bản đặc biệt có mức giá 65.870.182 đồng và bản thể thao có mức giá 66.361.091 đồng.

Honda SH Mode là xe tay ga cao cấp sở hữu ngoại hình thanh lịch và sang trọng. Thiết kế mềm mại với những đường nét tinh tế, thân xe cân đối đi cùng cụm đèn hiện đại giúp SH Mode tạo nên dấu ấn thời trang, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách tinh tế và sự tiện lợi khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế tinh tế, Honda SH Mode còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định với động cơ eSP+ 125cc. Xe cũng được trang bị các tiện ích như là Smart Key và cốp chứa đồ rộng rãi, mang lại sự thuận tiện cho người lái. Vì vậy, SH Mode là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Honda SH Mode trong tháng 11 này tiếp tục bình ổn. Giá bán thực tế cao hơn giá đề xuất của hãng khoảng 4.508.000 - 7.038.909 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Honda SH Mode thể thao.

Trên đây là bảng giá xe Honda SH Mode mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe máy có thể thay đổi tùy theo từng đại lý Honda và những khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên ra đại lý gần nhất để có thể biết thông tin mức giá một cách chính xác nhất.