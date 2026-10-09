Cập nhật bảng giá xe máy Honda SH Mode mới nhất tháng 10/2026.

Xe máy Honda SH Mode trong tháng 10/2026 vẫn bán ra thị trường 4 phiên bản là: Tiêu chuẩn, thể thao, cao cấp và đặc biệt. Đi cùng 6 tùy chọn màu sắc như: Đỏ đen, Trắng đen, Đen, Bạc đen, Xanh đen và Xám đen.

So với tháng 9, giá niêm yết của xe Honda SH Mode trong tháng 10 này có sự điều chỉnh, cụ thể như sau: Bản tiêu chuẩn có giá 59.684.727 đồng, bản cao cấp có giá 64.692.000 đồng, bản đặc biệt có giá 65.870.182 đồng và bản thể thao có giá 66.361.091 đồng.

Honda SH Mode là mẫu xe tay ga cao cấp sở hữu kiểu dáng thanh lịch và sang trọng. Thiết kế mềm mại, thân xe cân đối đi cùng cụm đèn hiện đại giúp SH Mode tạo dấu ấn thời trang, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách tinh tế và sự linh hoạt khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda SH Mode còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định với động cơ eSP+ 125cc. Xe cũng được trang bị các tiện ích như Smart Key và cốp chứa đồ rộng rãi, mang lại sự thuận tiện cho người lái. Vì vậy, SH Mode là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga cao cấp.

Giá xe máy Honda SH Mode tại các đại lý trong tháng 10/2026 không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế tiếp tục cao hơn giá đề xuất khoảng 4.508.000 - 7.038.909 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản SH Mode thể thao.

Trên đây là bảng giá xe Honda SH Mode mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe máy có thể thay đổi tùy từng đại lý Honda và khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên ra đại lý gần nhất để biết thông tin mức giá một cách chính xác nhất.