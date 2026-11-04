Cập nhật bảng giá xe Honda Wave RSX mới nhất tháng 11/2026.

Xe máy Honda Wave RSX trong tháng 11 này tiếp tục bán ra thị trường gồm 3 phiên bản: Thể thao, tiêu chuẩn và đặc biệt. Kèm với 4 tùy chọn màu sắc như : Đỏ đen, xanh đen, xám đen và đen.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Honda Wave RSX trong tháng 11/2026 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có mức giá là 22.130.182 đồng, bản đặc biệt có mức giá là 23.701.091 đồng và bản thể thao có mức giá là 25.664.727 đồng.

Honda Wave RSX là mẫu xe số phổ thông sở hữu ngoại hình trẻ trung và thể thao. Thiết kế gọn gàng với đường nét khỏe khoắn, thân xe thanh thoát đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Wave RSX tạo dấu ấn năng động, phù hợp với người dùng đề cao sự bền bỉ và linh hoạt khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế đẹp mắt, Honda Wave RSX còn được người dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với động cơ 110cc PGM-FI. Xe cũng sở hữu các trang bị thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thường xuyên. Vì vậy, Wave RSX là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe số phổ thông.

Hiện giá xe máy Honda Wave RSX tại các đại lý trong tháng 11 này tiếp tục ổn định. Giá bán thực tế vẫn đang cao hơn khoảng 3.998.909 - 4.869.818 đồng so với giá niêm yết, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Honda Wave RSX tiêu chuẩn.

Trên đây là bảng giá xe Honda Wave RSX mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy từng đại lý Honda và những khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên ra đại lý gần nhất để biết thông tin giá bán chính xác nhất.