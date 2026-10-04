Cập nhật bảng giá xe Honda Wave RSX mới nhất tháng 10/2026.

Theo ghi nhận từ hãng, Honda Wave RSX trong tháng 10/2026 vẫn được bán ra thị trường với 3 phiên bản là: Thể thao, tiêu chuẩn và đặc biệt. Đi cùng 4 tùy chọn màu sắc: Đỏ đen, xanh đen, xám đen và đen.

Giá niêm yết của xe Honda Wave RSX trong tháng 10 này không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 9/2026, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có giá là 22.130.182 đồng, bản đặc biệt có giá là 23.701.091 đồng và bản thể thao có giá là 25.664.727 đồng.

Honda Wave RSX là mẫu xe số phổ thông của hãng sở hữu kiểu dáng trẻ trung và năng động. Thiết kế gọn gàng với đường nét khỏe khoắn cùng thân xe thanh thoát giúp Wave RSX tạo nên dấu ấn thể thao, phù hợp với người dùng đề cao sự bền bỉ, linh hoạt và tiết kiệm khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda Wave RSX còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định với động cơ 110cc phun xăng điện tử PGM-FI. Xe sở hữu các trang bị thiết thực giúp mang lại sự thuận tiện cho người lái trong quá trình sử dụng. Vì vậy, Honda Wave RSX là một sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe số phổ thông.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Honda Wave RSX trong tháng 10/2026 không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế tiếp tục cao hơn khoảng 3.998.909 - 4.869.818 đồng so với giá đề xuất, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Wave RSX tiêu chuẩn.

Trên đây là bảng giá xe Honda Wave RSX mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy từng đại lý Honda và khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên ra đại lý gần nhất để biết được thông tin giá bán chính xác nhất.