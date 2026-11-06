Cập nhật bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 11/2026.

Hiện tại xe máy Honda Vision trong tháng 11 này vẫn bán ra thị trường với 4 phiên bản: Tiêu chuẩn, cao cấp, đặc biệt và thể thao, kèm với 6 tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Honda Vision trong tháng 11/2026 không có sự thay đổi mới nào so với tháng 10, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có mức giá là 31.506.545 đồng, bản cao cấp có mức giá là 33.175.637 đồng, bản đặc biệt có mức giá 34.550.182 đồng và bản thể thao có mức giá là 36.808.363 đồng.

Honda Vision là mẫu xe ga phổ thông sở hữu ngoại hình thanh lịch và trẻ trung. Thiết kế nhỏ gọn với đường nét mềm mại đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Vision tạo nên dấu ấn thời trang, phù hợp với người dùng đề cao sự linh hoạt và tiện lợi khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda Vision còn được người dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với động cơ eSP 110cc. Xe cũng được trang bị các tiện ích như là Smart Key tùy phiên bản và cốp chứa đồ tiện lợi, mang lại sự thuận tiện cho người lái. Vì vậy, Vision là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Honda Vision tại các đại lý trong tháng 11 này tiếp tục ổn định. Giá thực tế đang cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 4.324.363 - 6.691.637 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản Honda Vision thể thao.

Trên đây là bảng giá xe Honda Vision mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy vào đại lý Honda và những khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để có thể biết mức giá một cách chính xác nhất.