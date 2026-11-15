Cập nhật bảng giá xe Honda Vario mới nhất tháng 11/2026.

Theo ghi nhận, xe máy Honda Vario trong tháng 11/2026 vẫn bán ra thị trường gồm 2 mẫu xe: Vario 125 và Vario 160. Kèm với 6 tùy chọn màu sắc: Xám đen bạc, Đỏ đen, Đen/Vành cam, Đen bạc, Xanh đen và Đen/Vành trắng.

Giá niêm yết của các mẫu xe Honda Vario trong tháng 11 này không có sự điều chỉnh nào so với tháng 10, cụ thể:

- Đối với mẫu xe Vario 160: Bản thể thao có mức giá bán 56.690.000 đồng.

- Đối với mẫu xe Vario 125: Bản đặc biệt có mức giá bán 41.913.818 đồng và bản Street có mức giá bán 42.895.637 đồng.

Honda Vario là xe ga thể thao sở hữu diện mạo hiện đại và cá tính. Thiết kế góc cạnh với những đường nét sắc sảo, thân xe gọn gàng đi cùng cụm đèn LED giúp Vario tạo nên dấu ấn trẻ trung, phù hợp với người dùng yêu thích sự năng động và linh hoạt khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế sắc sảo, Honda Vario còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với động cơ eSP tùy phiên bản. Xe cũng được trang bị các tiện ích như là Smart Key, bảng đồng hồ điện tử và phanh ABS trên một số phiên bản, mang lại sự thuận tiện cho người lái xe. Vì vậy, Vario là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga thể thao.

Sau khi khảo sát, giá xe Honda Vario trong tháng 11/2026 tiếp tục bình ổn. Giá thực tế cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 1.510.000 - 3.986.182 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Honda Vario 125 đặc biệt.

Trên đây là bảng giá xe Honda Vario mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể sẽ thay đổi tùy theo đại lý Honda và những khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên ra đại lý gần nhất để có thể nắm thông tin giá bán một cách chính xác nhất.