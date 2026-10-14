Cập nhật bảng giá xe Honda Vario mới nhất tháng 10/2026.

Xe máy Honda Vario trong tháng 10 tiếp tục bán ra thị trường với 2 mẫu xe gồm: Vario 125 và Vario 160. Đi cùng là 6 tùy chọn màu sắc: Xám đen bạc, Đen bạc, Xanh đen, Đỏ đen, Đen/Vành cam và Đen/Vành trắng.

So với tháng 9, giá niêm yết của các mẫu xe Honda Vario trong tháng 10/2026 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể:

- Đối với mẫu xe Vario 160: Bản thể thao có giá bán 56.690.000 đồng.

- Đối với mẫu xe Vario 125: Bản đặc biệt có giá bán 41.913.818 đồng và bản Street có giá bán 42.895.637 đồng.

Honda Vario là mẫu xe tay ga thể thao sở hữu ngoại hình hiện đại và cá tính. Thiết kế sắc sảo, thân xe gọn gàng đi cùng cụm đèn LED giúp Vario tạo dấu ấn trẻ trung, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách năng động và linh hoạt khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda Vario còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu với động cơ eSP tùy phiên bản. Xe cũng được trang bị nhiều tiện ích như Smart Key, bảng đồng hồ điện tử và phanh ABS trên một số phiên bản, mang lại sự thuận tiện cho người lái. Vì vậy, Vario là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga thể thao.

Giá xe Honda Vario tại các đại lý trong tháng 10 này không có biến động mới nào. Giá thực tế tiếp tục cao hơn giá niêm yết khoảng 1.510.000 - 3.986.182 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Vario 125 đặc biệt.

Trên đây là bảng giá xe Honda Vario mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể sẽ thay đổi tùy đại lý Honda lẫn những khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên ra đại lý gần nhất để nắm thông tin giá bán một cách chính xác nhất.