Cập nhật bảng giá xe Honda Super Cub C125 mới nhất tháng 11/2026.

Xe máy Honda Super Cub C125 trong tháng 11 này vẫn bán ra thị trường với 2 phiên bản: Tiêu chuẩn và đặc biệt, kèm với 3 tùy chọn màu sắc: Bạc trắng, Xám đen và Đen.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Honda Super Cub C125 trong tháng 11/2026 không có sự thay đổi mới nào, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có mức giá là 87.372.000 đồng và bản đặc biệt có mức giá là 88.353.818 đồng.

Honda Super Cub C125 là mẫu xe số cao cấp sở hữu ngoại hình cổ điển và thanh lịch. Thiết kế nhỏ gọn kết hợp những đường nét tinh tế giúp Super Cub C125 tạo nên dấu ấn riêng, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách hoài cổ và sự tiện lợi khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda Super Cub C125 còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định với động cơ 125cc. Xe cũng được trang bị các tiện ích như Smart Key, đèn LED và phanh ABS bánh trước, mang lại sự thuận tiện và an tâm cho người lái xe. Vì vậy, Super Cub C125 là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe số cao cấp.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Honda Super Cub C125 tại các đại lý trong tháng 11 này tiếp tục ổn định. Giá bán thực tế cao hơn khoảng 4.682.000 - 5.146.182 đồng so với giá niêm yết của hãng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Honda Super Cub C125 đặc biệt.

Trên đây là bảng giá xe Honda Super Cub C125 mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy vào đại lý Honda và những khu vực bán xe. Vậy nên, người dùng nên đến đại lý gần nhất để có thể nắm bắt chi tiết mức giá một cách chính xác nhất.