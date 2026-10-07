Cập nhật bảng giá xe Honda Super Cub C125 mới nhất tháng 10/2026.

Theo ghi nhận, xe số Honda Super Cub C125 trong tháng 10/2026 tiếp tục bán ra thị trường với 2 phiên bản: Tiêu chuẩn và đặc biệt, đi cùng 3 tùy chọn màu sắc là: Bạc trắng, Xám đen và Đen.

Giá niêm yết của xe Honda Super Cub C125 trong tháng 10 này vẫn duy trì mức cũ của tháng 9/2026, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có giá là 87.372.000 đồng và bản đặc biệt có giá là 88.353.818 đồng.

Honda Super Cub C125 là mẫu xe số cao cấp sở hữu ngoại hình cổ điển và thanh lịch. Thiết kế gọn gàng kết hợp đường nét hiện đại giúp Super Cub C125 tạo dấu ấn riêng, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách hoài cổ và sự tiện lợi khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh đó, Honda Super Cub C125 còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định với động cơ 125cc. Xe được trang bị các tiện ích như Smart Key, đèn LED và phanh ABS bánh trước, mang lại sự thuận tiện và an tâm cho người lái. Vì vậy, Super Cub C125 là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe số cao cấp.

Tại các đại lý, giá xe máy Honda Super Cub C125 trong tháng 10/2026 không có sự biến động mới nào. Giá bán thực tế tiếp tục cao hơn khoảng 4.682.000 - 5.146.182 đồng so với giá niêm yết, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Super Cub C125 đặc biệt.

Trên đây là bảng giá xe Honda Super Cub C125 mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy vào đại lý Honda và khu vực bán xe. Vậy nên, người dùng nên đến đại lý gần nhất để nắm bắt chi tiết mức giá một cách chính xác nhất.