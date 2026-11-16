Cập nhật bảng giá xe Honda Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 11/2026.

Trong tháng 11/2026, mẫu xe Honda Rebel 1100 2025 tiếp tục bán ra thị trường một phiên bản DCT và bán ở mức giá 399.990.000 đồng.

Honda Rebel 1100 2025 là mẫu xe mô tô cruiser mang phong cách cổ điển pha nét hiện đại, nổi bật với bình xăng cơ bắp, yên xe thấp và tư thế lái xe thoải mái. Thiết kế tối giản nhưng mạnh mẽ giúp mẫu xe tạo nên dấu ấn riêng, phù hợp với những người yêu thích phong cách cruiser và thường xuyên di chuyển trên những cung đường dài.

Sức mạnh của Rebel 1100 đến từ động cơ 2 xi-lanh dung tích 1.084cc, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và linh hoạt. Xe còn được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ như kiểm soát lực kéo HSTC, phanh ABS và màn hình TFT, góp phần nâng cao trải nghiệm lái. Với sự kết hợp giữa thiết kế đặc trưng và khả năng vận hành ấn tượng, Rebel 1100 2025 là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc cruiser.

Giá xe máy Honda Rebel 1100 2025 tại các đại lý trong tháng 11 này tiếp tục bình ổn.

Trên đây là bảng giá xe Honda Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe cũng có thể thay đổi tùy theo đại lý Honda và những khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên ra đại lý gần nhất để có thể nắm bắt được tốt thông tin về mức giá bán chính xác nhất.