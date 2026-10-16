Cập nhật bảng giá xe Honda Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 10/2026.

Xe máy Honda Rebel 1100 2025 trong tháng 10 vẫn được hãng bán ra thị trường một phiên bản DCT và có giá bán 399.990.000 đồng.

Honda Rebel 1100 2025 là mẫu mô tô cruiser cao cấp sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và cá tính. Thiết kế tối giản, thân xe cơ bắp cùng tư thế lái đặc trưng giúp Rebel 1100 tạo nên dấu ấn bụi bặm, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách đường trường và sự thoải mái khi cầm lái.

Bên cạnh thiết kế, Honda Rebel 1100 2025 còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ 2 xi-lanh 1.084cc. Xe được trang bị các công nghệ hỗ trợ như kiểm soát lực kéo HSTC, phanh ABS và màn hình TFT, mang lại trải nghiệm lái chủ động hơn. Vì vậy, Rebel 1100 là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc mô tô cruiser cao cấp.

Sau khi khảo sát tại các đại lý, giá xe máy Honda Rebel 1100 2025 trong tháng 10/2026 không có sự biến động mới.

Trên đây là bảng giá xe Honda Rebel 1100 2025 mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe cũng có thể thay đổi tùy đại lý Honda và những khu vực bán xe. Vậy nên, người tiêu dùng nên ra đại lý gần nhất để nắm bắt được tốt thông tin về mức giá bán chính xác nhất.