Cập nhật bảng giá xe Honda Lead mới nhất tháng 11/2026.

Theo ghi nhận, xe máy Honda Lead trong tháng 11 này vẫn bán ra thị trường gồm 3 phiên bản: Cao cấp, đặc biệt và tiêu chuẩn. Kèm với 5 tùy chọn màu sắc: Trắng đen, bạc đen, đỏ đen, đen nâu và xanh đen.

Giá niêm yết của Honda Lead trong tháng 11/2026 không có sự thay đổi nào so với tháng 10, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục có giá bán 39.753.818 đồng, phiên bản cao cấp tiếp tục có giá bán 41.913.818 đồng và phiên bản đặc biệt tiếp tục có giá bán 45.841.091 đồng.

Honda Lead là mẫu xe tay ga phổ thông sở hữu ngoại hình thanh lịch và hiện đại. Thiết kế mềm mại, thân xe cân đối đi cùng những đường nét tinh tế giúp Lead tạo dấu ấn sang trọng, phù hợp với người dùng đề cao sự tiện lợi và thoải mái khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda Lead còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định với động cơ eSP+ 125cc. Xe cũng được trang bị các tiện ích như Smart Key và cốp chứa đồ rộng rãi, mang đến sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Vì vậy, Lead là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Giá xe máy Honda Lead tại các đại lý trong tháng 11 này vẫn bình ổn. Giá thực tế tiếp tục cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 4.746.182 - 10.958.909 đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Lead đặc biệt.

Trên đây là bảng giá xe Honda Lead mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy đại lý Honda và những khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên tới đại lý gần nhất để có thể nắm thông tin về mức giá bán một cách chính xác nhất.