Cập nhật bảng giá xe Honda Lead mới nhất tháng 10/2026.

Mẫu xe Honda Lead trong tháng 10/2026 tiếp tục bán ra thị trường với 3 phiên bản là: Cao cấp, đặc biệt và tiêu chuẩn. Đi cùng 5 tùy chọn màu sắc: Trắng đen, đen nâu, bạc đen, đỏ đen và xanh đen.

So với tháng 9, giá niêm yết của Honda Lead trong tháng 10 này vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể như sau: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục có giá 39.753.818 đồng, phiên bản cao cấp tiếp tục có giá 41.913.818 đồng và phiên bản đặc biệt tiếp tục có giá 45.841.091 đồng.

Honda Lead là mẫu xe tay ga phổ thông sở hữu diện mạo thanh lịch và thực dụng. Thiết kế cân đối, thân xe gọn gàng đi cùng những đường nét mềm mại giúp Lead tạo dấu ấn hiện đại, phù hợp với người dùng đề cao sự tiện lợi và thoải mái khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda Lead còn được đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định với động cơ eSP+ 125cc. Xe cũng sở hữu nhiều tiện ích như là Smart Key và cốp chứa đồ rộng rãi, mang lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng. Vì vậy, Honda Lead là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga phổ thông.

Theo ghi nhận, giá xe máy Honda Lead trong tháng 10/2026 không có sự biến động mới nào. Giá thực tế tiếp tục cao hơn mức giá đề xuất của hãng khoảng 4.746.182 - 10.958.909 đồng/xe, giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản Lead đặc biệt.

Trên đây là bảng giá xe Honda Lead mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy đại lý Honda và khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên tới đại lý gần nhất để nắm thông tin về mức giá bán một cách chính xác nhất.