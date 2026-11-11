Cập nhật bảng giá xe Honda CBR150R mới nhất tháng 11/2026.

Xe máy CBR150R của Honda trong tháng 11 này tiếp tục bán ra thị trường gồm 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Kèm với 3 tùy chọn màu sắc: Đỏ, Đen xám và Đen đỏ.

So với tháng 10, giá niêm yết của xe Honda CBR150R trong tháng 11/2026 vẫn duy trì ở mức giá cũ, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có giá là 72,29 triệu đồng, bản đặc biệt có giá là 73,29 triệu đồng và bản thể thao có giá là 73,79 triệu đồng.

Honda CBR150R là mẫu mô tô thể thao cỡ nhỏ sở hữu ngoại hình mạnh mẽ và đậm chất đường đua. Thiết kế sắc sảo, thân xe khí động học đi cùng với cụm đèn hiện đại giúp CBR150R tạo dấu ấn cá tính, phù hợp với những người dùng yêu thích phong cách thể thao và cảm giác lái xe linh hoạt.

Bên cạnh thiết kế bắt mắt, Honda CBR150R còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ DOHC 150cc. Xe cũng được trang bị những công nghệ hỗ trợ như phanh ABS và bộ ly hợp Assist & Slipper Clutch, mang lại trải nghiệm lái chủ động hơn. Vì vậy, CBR150R là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc mô tô thể thao cỡ nhỏ.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Honda CBR150R trong tháng 11 này không có sự biến động mới. Giá thực tế cao hơn mức giá niêm yết của hãng khoảng 4,71 - 5,21 triệu đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Honda CBR150R tiêu chuẩn.

Trên đây là bảng giá xe Honda CBR150R mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy vào từng đại lý Honda và những khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để có thể biết được thông tin giá bán một cách chính xác nhất.