Cập nhật bảng giá xe Honda CBR150R mới nhất tháng 10/2026.

Trong tháng 10, xe máy Honda CBR150R vẫn bán ra thị trường 3 phiên bản gồm: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Đi cùng là 3 tùy chọn màu sắc: Đỏ, Đen xám và Đen đỏ.

Giá niêm yết của xe Honda CBR150R trong tháng 10/2026 không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 9, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có giá bán 72,29 triệu đồng, bản đặc biệt có giá bán 73,29 triệu đồng và bản thể thao có giá bán 73,79 triệu đồng.

Honda CBR150R là mẫu xe mô tô thể thao cỡ nhỏ sở hữu kiểu dáng mạnh mẽ và đậm chất đường đua. Thiết kế sắc sảo, thân xe khí động học đi cùng cụm đèn hiện đại giúp CBR150R tạo dấu ấn cá tính, phù hợp với người dùng yêu thích phong cách thể thao và cảm giác lái xe linh hoạt.

Bên cạnh thiết kế, Honda CBR150R còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ với động cơ DOHC 150cc. Xe cũng được trang bị các tiện ích như phanh ABS và bộ ly hợp hỗ trợ chống trượt Assist & Slipper Clutch, mang lại trải nghiệm lái xe chủ động hơn. Vì vậy, CBR150R là một lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc mô tô thể thao cỡ nhỏ.

Hiện giá xe máy Honda CBR150R tại các đại lý trong tháng 10 này tiếp tục bình ổn. Giá thực tế cao hơn mức giá niêm yết khoảng 4,71 - 5,21 triệu đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản CBR150R tiêu chuẩn.

Trên đây là bảng giá xe Honda CBR150R mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe có thể thay đổi tùy từng đại lý Honda lẫn khu vực bán xe. Do đó, người tiêu dùng nên đến đại lý gần nhất để biết được thông tin giá bán một cách chính xác nhất.