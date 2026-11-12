Cập nhật bảng giá xe Honda Blade 110 mới nhất tháng 11/2026.

Theo ghi nhận từ hãng, xe máy Honda Blade 110 trong tháng 11/2026 tiếp tục được hãng bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao, kèm theo 3 tùy chọn màu sắc: Đen xanh, Đen đỏ và Đen.

Giá niêm yết của xe Honda Blade 110 trong tháng 11 này vẫn duy trì ở mức cũ so với tháng 10/2026, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có giá bán là 18.900.000 đồng, bản đặc biệt có giá bán là 20.470.909 đồng và bản thể thao có giá bán là 21.943.637 đồng.

Honda Blade 110 là mẫu xe số sở hữu diện mạo trẻ trung và khỏe khoắn. Thiết kế gọn gàng với những đường nét thể thao đi cùng thân xe thanh thoát giúp Blade 110 tạo nên dấu ấn năng động, phù hợp với người dùng đề cao sự linh hoạt và tiết kiệm khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda Blade 110 còn được người tiêu dùng đánh giá cao bởi khả năng vận hành ổn định với động cơ 110cc. Xe sở hữu các trang bị thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu đi lại thường xuyên. Vì vậy, Blade 110 là một sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe số phổ thông.

Giá xe máy Honda Blade 110 tại các đại lý trong tháng 11/2026 không có sự biến động mới. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế cao hơn khoảng 2.929.091 - 3.056.363 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Honda Blade 110 thể thao.

Trên đây là bảng giá xe Honda Blade 110 mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam, giá xe máy sẽ thay đổi tùy vào đại lý Honda và những khu vực bán xe. Do đó, người dùng nên ra đại lý gần nhất để có thể nắm bắt tốt thông tin chi tiết về giá bán của xe.