Cập nhật bảng giá xe Honda Blade 110 mới nhất tháng 10/2026.

Xe máy Honda Blade 110 trong tháng 10 này vẫn bán ra thị trường với 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao, đi cùng có 3 tùy chọn màu sắc: Đen xanh, Đen đỏ và Đen.

So với tháng 9/2026, giá niêm yết của xe Honda Blade 110 trong tháng 10/2026 không có sự điều chỉnh mới nào, cụ thể: Bản tiêu chuẩn có giá bán 18.900.000 đồng, bản đặc biệt có giá bán 20.470.909 đồng và bản thể thao có giá bán 21.943.637 đồng.

Honda Blade 110 là xe số phổ thông sở hữu diện mạo gọn gàng và trẻ trung. Thiết kế khỏe khoắn, thân xe thanh thoát đi cùng cụm đèn hiện đại giúp Blade 110 tạo dấu ấn năng động, phù hợp với người dùng đề cao sự linh hoạt và tiết kiệm khi di chuyển hằng ngày.

Bên cạnh thiết kế, Honda Blade 110 còn được người tiêu dùng đánh giá cao nhờ khả năng vận hành ổn định với động cơ 110cc. Xe có các trang bị thiết thực, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thường xuyên. Vì vậy, Blade 110 là sự lựa chọn đáng chú ý trong phân khúc xe số phổ thông.

Sau khi khảo sát, giá xe máy Honda Blade 110 tại các đại lý trong tháng 10 này vẫn bình ổn. Giá thực tế tiếp tục cao hơn giá niêm yết khoảng 2.929.091 - 3.056.363 đồng, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với phiên bản Blade 110 thể thao.

Trên đây là bảng giá xe Honda Blade 110 mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam, giá xe máy sẽ thay đổi tùy đại lý Honda lẫn khu vực bán xe. Do đó, người dùng nên ra đại lý gần nhất để nắm bắt tốt thông tin chi tiết về giá bán của xe.