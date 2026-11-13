Cập nhật bảng giá xe hãng Volvo mới nhất tháng 11/2026.

Volvo là thương hiệu xe ô tô đến từ Thụy Điển, nổi bật nhờ thiết kế tối giản, phong cách sang trọng và định hướng phát triển công nghệ an toàn. Các mẫu xe XC40, XC60, XC90, S90 và EX30 gây ấn tượng với kiểu dáng thanh lịch, nội thất tinh tế đi cùng nhiều trang bị tiện nghi hiện đại.

Bên cạnh thiết kế đặc trưng Bắc Âu, Volvo chú trọng đến hệ thống an toàn, công nghệ hỗ trợ lái và trải nghiệm vận hành thoải mái. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe ô tô cao cấp, đề cao sự an toàn, tính thực dụng và chất lượng sử dụng lâu dài.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Volvo mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng thông tin ở bên trên sẽ giúp bạn biết được rõ giá bán của từng dòng xe Volvo để có thể chuẩn bị mức tài chính.