Cập nhật bảng giá xe hãng Volvo mới nhất tháng 10/2026.

Volvo là thương hiệu ô tô đến từ Thụy Điển, nổi bật với thiết kế tối giản, phong cách sang trọng và định hướng phát triển công nghệ an toàn. Các mẫu xe như XC40, XC60, XC90, S90 hay là V60 gây ấn tượng nhờ ngoại hình thanh lịch, nội thất tinh tế và khả năng vận hành phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh thiết kế đặc trưng Bắc Âu, Volvo chú trọng đến công nghệ hỗ trợ lái, hệ thống an toàn và tiện nghi trên xe. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng tìm kiếm một mẫu ô tô cao cấp, đề cao sự an toàn, tính thực dụng và trải nghiệm thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Volvo mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin ở bên trên sẽ giúp bạn biết được rõ giá bán của từng dòng xe Volvo để chuẩn bị mức tài chính.