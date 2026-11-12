Cập nhật bảng giá xe hãng Volkswagen mới nhất tháng 11/2026.

Volkswagen là thương hiệu xe ô tô đến từ Đức, nổi bật với thiết kế hiện đại, chất lượng hoàn thiện tốt và khả năng vận hành ổn định. Các mẫu xe T-Cross, T-Roc, Tiguan, Teramont và Touareg mang đến nhiều lựa chọn, từ SUV đô thị nhỏ gọn cho đến những dòng xe rộng rãi phục vụ gia đình.

Bên cạnh phong cách thiết kế đặc trưng, Volkswagen chú trọng đến công nghệ động cơ, tiện nghi nội thất và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng yêu thích xe Đức, đề cao trải nghiệm vận hành, tính thực dụng và phong cách lịch lãm.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Volkswagen tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin ở trên sẽ giúp bạn nắm bắt được chi tiết giá bán của từng dòng xe Volkswagen để có thể chuẩn bị mức tài chính.