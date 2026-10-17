Cập nhật bảng giá xe hãng Volkswagen mới nhất tháng 10/2026.

Volkswagen là thương hiệu ô tô đến từ Đức, nổi bật với phong cách thiết kế tinh giản, chất lượng hoàn thiện tốt và khả năng vận hành ổn định. Các mẫu xe như T-Cross, T-Roc, Tiguan, Teramont hay Touareg mang đến nhiều lựa chọn, từ SUV đô thị nhỏ gọn đến những dòng xe rộng rãi phục vụ gia đình.

Bên cạnh thiết kế mang đậm dấu ấn Đức, Volkswagen còn chú trọng công nghệ hỗ trợ lái, trang bị an toàn và tiện nghi trên xe. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến nhóm khách hàng yêu thích ô tô châu Âu, đề cao trải nghiệm vận hành, tính thực dụng và phong cách lịch lãm trong thiết kế.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Volkswagen tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng những thông tin ở trên sẽ giúp bạn nắm bắt được chi tiết giá bán của từng dòng xe Volkswagen để chuẩn bị mức tài chính.