Cập nhật bảng giá xe hãng VinFast mới nhất tháng 11/2026.

VinFast là thương hiệu xe ô tô đến từ Việt Nam, nổi bật với định hướng phát triển xe điện, thiết kế hiện đại và công nghệ thông minh. Các mẫu xe VF2, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 mang đến nhiều lựa chọn về kích thước và trang bị, đáp ứng nhu cầu từ di chuyển trong đô thị đến sử dụng cho gia đình.

Bên cạnh thiết kế trẻ trung, VinFast chú trọng đến công nghệ vận hành, tiện nghi nội thất và các tính năng hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng quan tâm đến phương tiện xanh, mong muốn trải nghiệm công nghệ mới và tìm kiếm giải pháp di chuyển phù hợp với xu hướng xe điện.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng VinFast mới nhất tháng 11/2026 tại thị trường Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với thông tin trên sẽ giúp bạn nắm được rõ mức giá bán của từng dòng xe VinFast để có thể chuẩn bị mức tài chính.