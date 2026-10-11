Cập nhật bảng giá xe hãng VinFast mới nhất tháng 10/2026.

VinFast là thương hiệu ô tô đến từ Việt Nam, nổi bật với định hướng phát triển xe điện và sở hữu thiết kế hiện đại. Các mẫu xe VF2, VF 3, VF 5, VF 6, VF 7, VF 8 hay VF 9 đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, từ di chuyển trong đô thị đến phục vụ gia đình với nhiều lựa chọn về kích thước và trang bị.

Bên cạnh thiết kế trẻ trung, VinFast chú trọng tích hợp công nghệ thông minh, tiện nghi hiện đại và những tính năng hỗ trợ an toàn trên xe. Với sản phẩm ngày càng đa dạng, thương hiệu hướng đến người dùng quan tâm đến phương tiện thân thiện với môi trường, chi phí sử dụng và trải nghiệm di chuyển bằng xe điện.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng VinFast mới nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với thông tin ở trên sẽ giúp bạn nắm rõ mức giá bán của từng dòng xe VinFast để chuẩn bị mức tài chính.