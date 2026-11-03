Cập nhật bảng giá xe hãng Toyota mới nhất tháng 11/2026.

Toyota là thương hiệu xe ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật với độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Các mẫu xe Vios, Corolla Cross, Yaris Cross, Camry, Fortuner và Innova Cross mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan, SUV cho đến MPV gia đình, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh chất lượng vận hành, Toyota chú trọng đến công nghệ an toàn, tiện nghi và các giải pháp tiết kiệm nhiên liệu, trong đó có hệ truyền động hybrid. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng, từ người mua xe lần đầu, gia đình cho đến người kinh doanh đề cao tính thực dụng và giá trị sử dụng lâu dài.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với thông tin nói trên sẽ giúp cho bạn nắm được rõ giá bán của từng dòng xe Toyota để có thể chuẩn bị mức tài chính.