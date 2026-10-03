Cập nhật bảng giá xe hãng Toyota mới nhất tháng 10/2026.

Toyota là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng bởi độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm được chi phí trong quá trình sử dụng. Các mẫu xe Vios, Corolla Cross, Camry, Yaris Cross, Fortuner hay Innova được nhiều khách hàng quan tâm nhờ thiết kế thực dụng, không gian phù hợp nhiều nhu cầu và khả năng sử dụng lâu dài.

Bên cạnh thế mạnh về độ tin cậy, Toyota còn chú trọng công nghệ an toàn, tiết kiệm nhiên liệu và hệ thống dịch vụ, bảo dưỡng rộng khắp. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với nhóm khách hàng, từ cá nhân, gia đình cho đến người sử dụng xe thường xuyên cho công việc và kinh doanh dịch vụ.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Toyota mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với những thông tin nói trên sẽ giúp cho bạn nắm được rõ giá bán của từng dòng xe Toyota để chuẩn bị mức tài chính.