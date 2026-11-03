Cập nhật bảng giá xe hãng Suzuki mới nhất tháng 11/2026.

Suzuki là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật với ngoại hình nhỏ gọn, khả năng vận hành bền bỉ và mức tiêu hao nhiên liệu hợp lý. Các mẫu xe như Swift, Jimny, XL7, Fronx và Carry Pro mang đến nhiều lựa chọn, từ xe đô thị linh hoạt, SUV đa dụng cho đến dòng xe phục vụ kinh doanh.

Bên cạnh tính thực dụng, Suzuki chú trọng độ bền, khả năng tiết kiệm nhiên liệu và chi phí sử dụng hợp lý. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng mua xe lần đầu, gia đình cần phương tiện di chuyển hằng ngày hoặc người kinh doanh tìm kiếm một mẫu xe đáp ứng tốt nhu cầu chuyên chở.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với thông tin bên trên sẽ giúp cho bạn nắm bắt rõ giá bán của từng dòng xe Suzuki để có thể chuẩn bị mức tài chính.