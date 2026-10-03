Cập nhật bảng giá xe hãng Suzuki mới nhất tháng 10/2026.

Suzuki là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật bởi độ bền bỉ, khả năng tiết kiệm xăng và tính thực dụng trong quá trình sử dụng. Các mẫu xe Swift, XL7, Jimny hay là Carry Pro được khách hàng quan tâm nhờ thiết kế gọn gàng, khả năng vận hành linh hoạt và đáp ứng tốt nhiều nhu cầu từ đi lại cá nhân đến công việc.

Bên cạnh thế mạnh về độ tin cậy, Suzuki còn chú trọng đến chi phí vận hành hợp lý, khả năng bảo dưỡng thuận tiện và có sản phẩm đa dạng. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng cá nhân, gia đình và người dùng đang cần một mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm, dễ sử dụng trong cả đô thị lẫn những hành trình dài.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với những thông tin bên trên sẽ giúp cho bạn nắm bắt rõ giá bán của từng dòng xe Suzuki để chuẩn bị mức tài chính.