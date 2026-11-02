Cập nhật bảng giá xe hãng Subaru mới nhất tháng 11/2026.

Subaru là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật với động cơ Boxer đặc trưng, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD và định hướng phát triển công nghệ an toàn. Các mẫu xe Forester, Crosstrek, Outback và WRX mang đến nhiều lựa chọn, từ SUV đa dụng cho đến sedan thể thao, phù hợp với nhiều nhu cầu di chuyển.

Bên cạnh khả năng vận hành ổn định, Subaru chú trọng đến độ bám đường, tính an toàn và trải nghiệm lái trên nhiều điều kiện địa hình. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng yêu thích xe Nhật, thường xuyên di chuyển đường dài và đề cao khả năng vận hành linh hoạt, an toàn.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Subaru mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin trên, sẽ giúp cho bạn nắm bắt rõ hơn về giá của từng dòng xe Subaru để có thể chuẩn bị mức tài chính.