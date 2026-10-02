Cập nhật bảng giá xe hãng Subaru mới nhất tháng 10/2026.

Subaru là thương hiệu xe ô tô đến từ Nhật Bản, được biết đến nhờ hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, động cơ Boxer và định hướng chú trọng an toàn. Các mẫu xe Forester, Crosstrek, Outback hay WRX gây chú ý nhờ thiết kế đặc trưng, khả năng bám đường tốt và cảm giác vận hành chắc chắn.

Bên cạnh thế mạnh về khả năng vận hành, Subaru còn trang bị hệ thống hỗ trợ an toàn EyeSight trên nhiều dòng xe đi cùng kết cấu khung gầm chắc chắn. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng tới những khách hàng đề cao sự an toàn, khả năng kiểm soát xe và muốn sở hữu một chiếc ô tô Nhật Bản có cá tính riêng.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Subaru mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với những thông tin trên, sẽ giúp cho bạn nắm bắt rõ hơn về giá của từng dòng xe Subaru để chuẩn bị mức tài chính.