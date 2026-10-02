Cập nhật bảng giá xe hãng Porsche mới nhất tháng 10/2026.

Porsche là thương hiệu xe thể thao hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng bởi thiết kế mang tính biểu tượng, hiệu suất vận hành cao và trải nghiệm lái xe đặc trưng. Các mẫu xe 911, Cayenne, Macan, Panamera hay là Taycan được khách hàng chú ý nhờ kiểu dáng thể thao, nội thất cao cấp và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Bên cạnh thế mạnh về hiệu suất, Porsche còn ghi dấu ấn với công nghệ tiên tiến, chất lượng hoàn thiện cao và nhiều tùy chọn cá nhân hóa. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng tới nhóm khách hàng yêu thích xe thể thao, đề cao cảm giác cầm lái và mong muốn sở hữu một chiếc xe sang mang đậm dấu ấn cá nhân.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Porsche mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng với những thông tin được nói trên sẽ giúp cho bạn nắm bắt mức giá của từng dòng xe Porsche để chuẩn bị mức tài chính.