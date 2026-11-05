Cập nhật bảng giá xe hãng Peugeot mới nhất tháng 11/2026.

Peugeot là thương hiệu ô tô đến từ Pháp, nổi bật nhờ thiết kế mang phong cách châu Âu, đường nét tinh tế và ngôn ngữ tạo hình hiện đại. Các mẫu xe 2008, 3008, 5008 và 408 thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình cá tính, nội thất khác biệt cùng với nhiều trang bị tiện nghi, đáp ứng nhu cầu từ di chuyển đô thị đến sử dụng gia đình.

Bên cạnh thiết kế đặc trưng, Peugeot chú trọng đến trải nghiệm lái, công nghệ hỗ trợ an toàn và hệ thống điều khiển i-Cockpit hiện đại. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng yêu thích xe châu Âu, đề cao tính thẩm mỹ, sự tiện nghi và phong cách riêng khi lựa chọn ô tô.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Peugeot mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin nói trên sẽ giúp cho bạn nắm bắt rõ mức giá của từng dòng xe Peugeot để có thể chuẩn bị mức tài chính.