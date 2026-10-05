Cập nhật bảng giá xe hãng Peugeot mới nhất tháng 10/2026.

Peugeot là thương hiệu xe ô tô lâu đời đến từ Pháp, nổi bật với thiết kế mang đậm phong cách châu Âu, nội thất tinh tế và khả năng vận hành linh hoạt. Các mẫu xe 2008, 3008, 5008 hay là 408 được khách hàng quan tâm nhờ kiểu dáng đặc trưng, không gian tiện nghi và nhiều trang bị hiện đại.

Bên cạnh ngôn ngữ thiết kế riêng, Peugeot còn gây chú ý với khoang lái i-Cockpit, những công nghệ hỗ trợ an toàn và chất lượng hoàn thiện chỉn chu. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng yêu thích xe châu Âu, đề cao thiết kế khác biệt, trải nghiệm sử dụng và sự tiện nghi trong mỗi hành trình.

Trên đây là bảng giá xe ô tô hãng Peugeot mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng những thông tin nói trên sẽ giúp cho bạn nắm bắt rõ mức giá của từng dòng xe Peugeot để chuẩn bị mức tài chính.