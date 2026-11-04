Cập nhật bảng giá xe hãng Mitsubishi mới nhất tháng 11/2026.

Mitsubishi là thương hiệu xe ô tô đến từ Nhật Bản, nổi bật với độ bền bỉ, khả năng vận hành ổn định và thiết kế thực dụng. Các mẫu xe Xpander, Xforce, Outlander, Triton và Pajero Sport mang đến nhiều lựa chọn, từ MPV gia đình, SUV đô thị cho đến bán tải đa dụng, đáp ứng nhu cầu di chuyển và kinh doanh.

Bên cạnh khả năng vận hành linh hoạt, Mitsubishi chú trọng đến công nghệ an toàn, tiện nghi và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện đường sá. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với khách hàng đang tìm kiếm một mẫu ô tô bền bỉ, tiết kiệm chi phí sử dụng và đáp ứng tốt nhu cầu của gia đình hoặc công việc.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Mitsubishi mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng với thông tin ở trên sẽ giúp bạn nắm rõ mức giá của từng dòng xe Mitsubishi để có thể chuẩn bị mức tài chính.