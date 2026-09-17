Cập nhật bảng giá xe hãng Mini mới nhất tháng 9/2026.

MINI là thương hiệu xe ô tô có nguồn gốc từ Anh Quốc, nổi bật với thiết kế nhỏ gọn, cá tính và phong cách vận hành năng động. Các mẫu xe Cooper, Countryman hay Aceman gây chú ý nhờ kiểu dáng đặc trưng, nội thất hiện đại và khả năng di chuyển linh hoạt, đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị.

Bên cạnh thiết kế mang tính biểu tượng, MINI còn ghi điểm với cảm giác lái xe linh hoạt, nhiều công nghệ tiện nghi và khả năng cá nhân hóa đa dạng. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng tới nhóm khách hàng trẻ và những người yêu thích phong cách xe độc đáo, đề cao trải nghiệm cầm lái nhưng vẫn cần một mẫu xe thuận tiện cho việc sử dụng hằng ngày.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Mini mới nhất tháng 9/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng những thông tin được nói ở trên sẽ giúp cho bạn biết rõ giá bán của từng dòng xe Mini để chuẩn bị mức tài chính.