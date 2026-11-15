Cập nhật bảng giá xe hãng Mini mới nhất tháng 11/2026.

MINI là thương hiệu ô tô hạng sang có nguồn gốc từ Anh Quốc, nổi bật với ngoại hình nhỏ gọn, phong cách cá tính và khả năng vận hành linh hoạt. Các dòng xe Cooper, Countryman và Aceman mang đến nhiều lựa chọn, từ xe đô thị đậm chất thể thao tới SUV đa dụng, phù hợp với khách hàng yêu thích sự khác biệt.

Bên cạnh kiểu dáng đặc trưng, MINI chú trọng đến chất lượng hoàn thiện, công nghệ tiện nghi và trải nghiệm lái xe năng động. Tại Việt Nam, thương hiệu này nhắm đến những khách hàng đề cao phong cách cá nhân, yêu thích thiết kế độc đáo và tìm kiếm một mẫu xe sang nhỏ gọn để di chuyển trong đô thị.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Mini mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin được nói ở trên sẽ giúp bạn biết rõ giá bán của từng dòng xe Mini để có thể chuẩn bị mức tài chính.