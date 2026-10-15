Cập nhật bảng giá xe hãng Mini mới nhất tháng 10/2026.

MINI là thương hiệu xe ô tô đến từ Anh Quốc, nổi bật nhờ thiết kế nhỏ gọn, phong cách cá tính và khả năng vận hành linh hoạt. Các dòng xe Cooper, Countryman hay Aceman mang đến nhiều lựa chọn, từ xe đô thị đậm chất thể thao đến SUV đa dụng, phù hợp với những khách hàng yêu thích sự khác biệt.

Bên cạnh kiểu dáng đặc trưng, MINI chú trọng đến chất lượng hoàn thiện, công nghệ tiện nghi và trải nghiệm lái năng động. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến khách hàng đề cao phong cách cá nhân, yêu thích thiết kế độc đáo và tìm kiếm một chiếc xe sang nhỏ gọn để di chuyển trong đô thị.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Mini mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng những thông tin được nói ở trên sẽ giúp bạn biết rõ giá bán của từng dòng xe Mini để chuẩn bị mức tài chính.