Cập nhật bảng giá xe hãng MG mới nhất tháng 11/2026.

MG là thương hiệu xe ô tô có nguồn gốc từ Anh Quốc, thuộc tập đoàn SAIC Motor (Trung Quốc), nổi bật nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị công nghệ hiện đại và mức giá dễ tiếp cận. Các mẫu xe MG5, MG ZS, MG HS, MG4, MG GT và MG7 mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan, SUV đến xe điện, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh kiểu dáng năng động, MG chú trọng đến tiện nghi nội thất, công nghệ hỗ trợ lái và các tính năng an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe ô tô có thiết kế bắt mắt, nhiều trang bị và chi phí đầu tư hợp lý.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng MG mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn nắm bắt rõ thông tin về giá bán của từng dòng xe MG để có thể chuẩn bị mức tài chính.