Cập nhật bảng giá xe hãng MG mới nhất tháng 10/2026.

MG là thương hiệu ô tô có nguồn gốc từ Anh Quốc, hiện thuộc quyền sở hữu của tập đoàn SAIC Motor (Trung Quốc), nổi bật với thiết kế trẻ trung, trang bị hiện đại và mức giá dễ tiếp cận. Các mẫu xe MG5, MG ZS, MG HS, MG4 EV hay là MG7 mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan đến SUV và xe điện, phù hợp với đa dạng nhu cầu sử dụng.

Bên cạnh kiểu dáng năng động, MG chú trọng đến trang bị tiện nghi, công nghệ hỗ trợ lái và các tính năng an toàn tùy từng phiên bản. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng muốn sở hữu ô tô có thiết kế bắt mắt, nhiều trang bị và chi phí đầu tư phù hợp.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng MG mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin ở trên sẽ giúp bạn nắm bắt rõ thông tin về giá bán của từng dòng xe MG để chuẩn bị mức tài chính.