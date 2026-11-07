Cập nhật bảng giá xe hãng Mercedes mới nhất tháng 11/2026.

Mercedes-Benz là thương hiệu xe ô tô hạng sang đến từ Đức, nổi bật với thiết kế sang trọng, công nghệ tiên tiến và khả năng vận hành mạnh mẽ. Các dòng xe C-Class, E-Class, S-Class, GLC, GLE và GLS mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan thanh lịch cho đến SUV đa dụng, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

Bên cạnh thiết kế đẳng cấp, Mercedes-Benz chú trọng đến chất lượng hoàn thiện, tiện nghi nội thất và các công nghệ hỗ trợ an toàn. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng yêu thích xe hạng sang châu Âu, đề cao trải nghiệm thoải mái, khả năng vận hành và phong cách lịch lãm.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Mercedes mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng thông tin trên sẽ giúp bạn dễ dàng nắm được giá bán của từng dòng xe Mercedes để có thể chuẩn bị mức tài chính.