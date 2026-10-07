Cập nhật bảng giá xe hãng Mercedes mới nhất tháng 10/2026.

Mercedes-Benz là thương hiệu ô tô hạng sang đến từ Đức, nổi tiếng với diện mạo sang trọng, công nghệ tiên tiến và chất lượng hoàn thiện cao. Các dòng xe C-Class, S-Class, E-Class, GLC, GLE hay GLS được nhiều khách hàng quan tâm nhờ kiểu dáng hiện đại, nội thất tiện nghi và khả năng vận hành êm ái, mạnh mẽ.

Bên cạnh thế mạnh về thiết kế và trải nghiệm cao cấp, Mercedes-Benz còn sở hữu nhiều công nghệ hỗ trợ lái, tiện nghi thông minh và sản phẩm đa dạng từ sedan, SUV đến xe điện. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng đề cao sự sang trọng, thoải mái và trải nghiệm vận hành, đồng thời mong muốn sở hữu một chiếc xe thể hiện rõ phong cách cá nhân.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Mercedes mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng với thông tin trên sẽ giúp bạn dễ dàng nắm được giá bán của từng dòng xe Mercedes để chuẩn bị mức tài chính.

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