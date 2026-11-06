Cập nhật bảng giá xe hãng Maserati mới nhất tháng 11/2026.

Maserati là thương hiệu xe ô tô hạng sang đến từ Italy, nổi bật với thiết kế mang đậm chất thể thao, phong cách sang trọng và khả năng vận hành mạnh mẽ. Các mẫu xe Ghibli, Quattroporte, Levante, Grecale và GranTurismo mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan cao cấp, SUV đa dụng cho đến coupe thể thao, thể hiện dấu ấn thiết kế đặc trưng của ngành xe Italy.

Bên cạnh ngoại hình cuốn hút, Maserati chú trọng đến hiệu suất động cơ, chất lượng hoàn thiện nội thất và trải nghiệm lái giàu cảm xúc. Thương hiệu này hướng đến những khách hàng yêu thích xe sang thể thao, đề cao sự độc đáo, cá tính và phong cách khác biệt.

Trên đây là bảng giá xe hãng Maserati mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn biết thêm chi tiết giá bán của từng dòng xe Maserati để có thể chuẩn bị mức tài chính.