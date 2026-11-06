Cập nhật bảng giá xe hãng Lexus mới nhất tháng 11/2026.

Lexus là thương hiệu xe ô tô hạng sang đến từ Nhật Bản, nổi bật với thiết kế tinh tế, chất lượng hoàn thiện cao và khả năng vận hành vô cùng êm ái. Các mẫu xe ES, LS, NX, RX, GX và LX mang đến nhiều lựa chọn, từ sedan cao cấp cho đến SUV đa dụng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng yêu thích sự sang trọng và tiện nghi.

Bên cạnh thiết kế đặc trưng, Lexus chú trọng đến công nghệ an toàn, trải nghiệm nội thất và các hệ truyền động hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với những khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe sang có độ bền cao, vận hành thoải mái và đề cao sự tinh tế trong từng chi tiết.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Lexus mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp bạn biết rõ giá của từng dòng xe Lexus để có thể chuẩn bị mức tài chính.