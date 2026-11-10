Cập nhật bảng giá xe hãng Land Rover mới nhất tháng 11/2026.

Land Rover là thương hiệu xe ô tô hạng sang đến từ Anh Quốc, nổi bật với thiết kế sang trọng, khả năng vận hành đa địa hình và phong cách SUV đặc trưng. Các dòng xe Range Rover, Range Rover Sport, Defender và Discovery mang đến nhiều lựa chọn, từ SUV đô thị cao cấp cho đến những mẫu xe chuyên phục vụ nhu cầu khám phá và chinh phục địa hình.

Bên cạnh ngoại hình mạnh mẽ, Land Rover chú trọng đến chất lượng hoàn thiện nội thất, công nghệ hỗ trợ lái và khả năng vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá. Thương hiệu này hướng tới những khách hàng yêu thích SUV hạng sang, đề cao sự tiện nghi, tính đa dụng và khả năng kết hợp giữa phong cách lịch lãm với tinh thần phiêu lưu.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Land Rover mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với thông tin trên sẽ giúp bạn nắm được rõ mức giá của từng dòng xe Land Rover để có thể chuẩn bị mức tài chính.