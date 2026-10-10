Cập nhật bảng giá xe hãng Land Rover mới nhất tháng 10/2026.

Land Rover là thương hiệu xe sang đến từ Anh Quốc, nổi bật nhờ thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành đa dạng địa hình và phong cách sang trọng đặc trưng. Các dòng xe Range Rover, Range Rover Sport, Defender hay là Discovery được khách hàng quan tâm nhờ kiểu dáng bề thế, nội thất cao cấp và khả năng thích ứng với nhiều điều kiện di chuyển, từ đường phố đô thị đến những cung đường địa hình phức tạp.

Bên cạnh khả năng off-road, Land Rover còn ghi điểm với công nghệ hỗ trợ lái xe hiện đại, hệ thống vận hành thông minh và nhiều trang bị tiện nghi cao cấp. Tại Việt Nam, thương hiệu này hướng đến những khách hàng yêu thích SUV hạng sang, đề cao sự thoải mái, khả năng vận hành linh hoạt và mong muốn sở hữu một chiếc xe thể hiện phong cách cùng dấu ấn cá nhân.

Trên đây là bảng giá xe ô tô Land Rover mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Mong rằng với thông tin ở trên sẽ giúp bạn nắm được rõ mức giá của từng dòng xe Land Rover để chuẩn bị mức tài chính.