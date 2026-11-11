Cập nhật bảng giá xe hãng Kia mới nhất tháng 11/2026.

Kia là thương hiệu xe ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi bật với thiết kế hiện đại, trang bị công nghệ đa dạng và mức giá dễ tiếp cận. Các mẫu xe Morning, Sonet, Seltos, Sportage, Sorento hay Carnival thu hút khách hàng bởi kiểu dáng trẻ trung, không gian thực dụng và tiện nghi phong phú.

Bên cạnh thiết kế, Kia còn chú trọng đến khả năng vận hành ổn định, công nghệ hỗ trợ an toàn và chi phí sử dụng hợp lý. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp nhiều khách hàng, từ người mua xe lần đầu, gia đình trẻ cho đến những người đang tìm kiếm một mẫu ô tô hiện đại, nhiều trang bị trong tầm giá hợp lý.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Kia mới nhất tháng 11/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng thông tin nói trên sẽ giúp bạn biết rõ giá bán của từng dòng xe Kia để có thể chuẩn bị mức tài chính.