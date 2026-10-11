Cập nhật bảng giá xe hãng Kia mới nhất tháng 10/2026.

Kia là thương hiệu ô tô đến từ Hàn Quốc, nổi bật với kiểu dáng hiện đại, trang bị công nghệ đa dạng và mức giá dễ tiếp cận. Các mẫu xe Morning, Sonet, Sorento, Seltos, Sportage hay Carnival thu hút khách hàng nhờ kiểu dáng trẻ trung, không gian thực dụng và tiện nghi phong phú.

Ngoài thiết kế bắt mắt, Kia còn chú trọng đến khả năng vận hành ổn định, công nghệ hỗ trợ an toàn và chi phí sử dụng hợp lý. Tại Việt Nam, thương hiệu này phù hợp với nhiều đối tượng, từ người mua xe lần đầu, gia đình trẻ cho đến khách hàng tìm kiếm ô tô hiện đại với trang bị đa dạng trong tầm giá phù hợp.

Trên đây là bảng giá xe ô tô của hãng Kia mới nhất tháng 10/2026 tại Việt Nam chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Hy vọng những thông tin nói trên sẽ giúp bạn biết rõ giá bán của từng dòng xe Kia để chuẩn bị mức tài chính.